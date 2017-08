Lutgen: 'Unie van Franstaligen bestaat niet meer'

In La Libre Belgique stelt CDH-voorzitter Benoît Lutgen dat de 'Unie van Franstaligen vandaag al niet meer bestaat'. Voor de voorzitter van de Franstalige humanisten kan er geen sprake van zijn een coalitie met de PS te vormen. 'Zelfs sp.a-voorzitter John Crombez vindt dat de PS communistisch geworden is, dus is het voor ons onmogelijk geworden voort te doen. Vooral in de Franstalige gemeenschap. De PS wil een schoolstrijd, want ze komt met de fusie van de netten.'

Lutgen benadrukt dat zijn partij vastberaden is. 'De partijlijn is collectief bepaald: een alternatief voor de PS bieden.' Zoals bekend kondigde het CDH voor de zomer aan niet meer met de Franstalige socialisten te willen regeren. In Wallonië ging het CDH intussen met de MR in zee, maar in Brussel en de Franstalige gemeenschap zit een coalitiewissel volledig geblokkeerd. Daar zijn immers nog andere partijen nodig voor een meerderheid.

Lutgen zegt positief te reageren op de tachtig voorstellen van DéFi-voorzitter Olivier Maingain voor de Franstalige gemeenschap. 'Er zitten interessante elementen tussen die situaties kunnen deblokkeren. Ik zeg dus tegen Olivier Maingain: laten we naar de inhoud kijken. We gaan die voorstellen bestuderen, het CDH zal er ook naar voren schuiven. Ik hoop dat er ontmoetingen zullen volgen om gevat over die voorstellen te praten. Laten we naar kern van de zaak gaan.'

Lutgen was ook te gast op radiozender BEL-RTL, maar wou zich niet uitspreken over wat er nu politiek staat te gebeuren, vooral over een eventueel vertrek van zijn ministers als er gaan nieuwe meerderheden worden gesmeed zonder de socialisten. 'Niet slagen is voor mij geen optie.'