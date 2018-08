Ludo bekkers, de oudste journalist van het land: 'Politici denken te weinig na over simpel geluk'

Binnenkort wordt hij 95, maar hij blijft schrijven. Ludo Bekkers is met stip de oudste journalist van het land. Ooit presenteerde hij de voorloper van het Songfestival, later leerde hij het volk wat cultuur is. 'Wij waren nog cultuuroptimisten, hè.'