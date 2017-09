Luchtvaartpolitie onderschept elke dag 185 passagiers die geseind staan

De luchtvaartpolitie onderschept elke dag gemiddeld 185 passagiers die geseind staan, of dubbel zoveel als voor de invoering van de verscherpte controles in april. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad maandag. Luchtvaartmaatschappijen klagen wel over langere wachttijden.