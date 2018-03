Luchtkwaliteit aan scholen: Groen wil afstandsnormen

'Kinderen zijn veel gevoeliger voor de negatieve effecten van luchtvervuiling', zegt Groen. 'Het wordt dringend tijd dat de bevoegde instanties de ernst van de situatie erkennen en beseffen dat ze door hun nalatigheid een hele generatie opzadelen met gezondheidsproblemen. Er moeten nu maatregelen genomen worden om onze kinderen zo veel mogelijk te beschermen.'

Strengere normen

Eerst en vooral moeten voor Groen de luchtkwaliteitsnormen verstrengd worden. In plaats van de Europese, zouden de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie gevolgd moeten worden. 'We kunnen niet ambitieus genoeg zijn. Er is dan ook maar één norm die we moeten hanteren en dat is de norm gebaseerd op de meest kwetsbaren in de samenleving.'

Daarnaast wil de partij ook afstandsnormen invoeren. Dat betekent dat er geen scholen, ziekenhuizen en woonwijken worden gebouwd vlakbij drukke wegen, en geen drukke wegen meer worden aangelegd in de buurt van kwetsbare bevolkingsgroepen.

'In Nederland gebeurt dit al', luidt het. 'Daar mogen zogenaamd gevoelige bestemmingen niet meer aangelegd worden op minder dan 300 meter van een rijksweg en 50 meter van een provincieweg. Nederland toont dat het anders kan, Vlaanderen doet niets.'

'Kleine maatregelen'

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat ze het probleem niet alleen kan oplossen. 'Je kan niet meteen een grote kentering teweeg brengen, maar wel kleine maatregelen invoeren over de beleidsdomeinen heen', zegt ze.

'Het is een complex verhaal. Ik heb gevraagd aan Greenpeace of er kleine maatregelen zijn die we al kunnen nemen. Die zijn er, zoals bijvoorbeeld de kiss-and-ridezone van scholen wat verder leggen', stelt Crevits.

In zijn rapport stelt Greenpeace dat de infrastructuur rond de scholen meer op maat van de voetganger moet komen. Al is dat soms erg moeilijk in drukke, dichtbevolkte straten. 'We kunnen scholen niet zomaar verleggen. Het is wel belangrijk dat scholen dicht bij de woonplaats van de mensen liggen, zeker in het geval van basisscholen. Hoe dan ook moeten we bekijken hoe verkeersveilige infrastructuur wordt ingeplant', verklaart Crevits.

Het is voor de minister duidelijk dat verschillende beleidsdomeinen, zoals onderwijs en mobiliteit, de handen in elkaar moeten slaan. Ze moeten vooral bekijken waar lokaal de grootste problemen zijn.

Dieselwagens

Wegens de belangrijke rol die het autogebruik bij de vervuiling speelt, pleit Greenpeace voor een snelle afschaffing van alle dieselwagens. 'De Vlaamse regering neemt wel maatregelen om elektrische wagens te stimuleren. Ik verwacht dan ook veel van het mobiliteitsbudget', aldus Crevits.

Automobielfederatie Febiac zegt dat de kwaliteit van de lucht aan de scholen op termijn sowieso zal verbeteren, omdat het aantal dieselwagens in België er stelselmatig op achteruit gaat.

Maar Febiac benadrukt dat er niet uit het ook mag worden verloren dat de luchtkwaliteit er jaar na jaar op vooruit gaat. In een verklaring wordt onder meer gewezen naar de daling van het aantal dieselwagens, die schadelijke stikstofoxiden uitstoten. 'Bovendien is de roetuitstoot sterk gedaald sinds de veralgemening van roetfilters op dieselwagens', klinkt het nog. Febiac heeft op kritiek op het feit dat Greenpeace normen hanteerde die strenger zijn dan de huidige Europese normen. 'Het is wat té makkelijk om zelf de norm te bepalen, dan kies je zelf hoeveel scholen veilig of onveilig zijn.'

Ook Febiac pleit ervoor om de kiss-and-ridezones verder van de speelplaats installeren, de verkeersstromen verder van de onmiddellijke schoolomgeving laten leggen en de toegang tot de school zo veel mogelijk weghouden van de drukste verkeersas.