Luchthavendebacle stevent af op nieuw Vlaams belangenconflict tegen geluidsnormen uit 1999

Als er maandag geen akkoord uit de bus komt over het dossier van de Brusselse geluidsnormen, zal de Vlaamse regering een nieuw belangenconflict indienen. Opvallend: het belangenconflict neemt de oorspronkelijke Brusselse geluidsnormen van 1999 in het vizier.

Het dossier van de lawaaihinder op Brussels Airport nadert een nieuw politiek kookpunt. In de aanloop naar het overleg tussen de verschillende regeringen, dat op maandag plaatsvindt, neemt iedereen stelling in. De Brusselse regering lanceerde donderdag al een voorstel, maar dat werd meteen afgeschoten langs Vlaamse kant. Intussen roept de federale regering Vlaanderen en Brussel op om dit weekend aan tafel te gaan zitten.

De Vlaamse regering heeft alvast het licht op groen gezet voor een nieuw belangenconflict tegen de Brusselse geluidsnormen. Als er maandag geen akkoord uit de bus komt, dient Vlaanderen dat tweede belangenconflict in en belanden de strengere Brusselse geluidsnormen in principe opnieuw voor 60 dagen in de koelkast.

Opmerkelijk is dat het nieuwe belangenconflict van de Vlaamse regering niet - zoals het eerste ingediende belangenconflict - gericht is tegen de verstrenging van de Brusselse geluidsnormen waarover eind vorig jaar werd beslist, maar wel tegen de oorspronkelijke beslissing in 1999 van de Brusselse regering voor de invoering van de geluidsnormen. Die beslissing dateert dus van 18 jaar terug. Maar volgens het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is het juridisch en procedureel perfect mogelijk om op eender welk moment een belangenconflict in te dienen tegen beslissing van een andere regering.