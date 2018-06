'Luc Tuymans verrast ons met zijn keuze voor authentieke barokwerken en hedendaagse kunst'

De Barok is een kunstperiode die zich situeert in de 16e en 17e eeuw. Het epicentrum lag in Zuidelijk Europa en dan vooral in Italië en Spanje. Via de reizen die vele Zuid-Nederlandse kunstenaars in die tijd maakten, werd die stijl ook in de Lage Landen geïmporteerd. Onder meer P.P. Rubens stond sterk onder de invloed ervan en zijn machtigste werken getuigen van een dramatiek en een kleurenweelde die zijn voorgangers (nog) niet kenden. De barokperiode in de kunstgeschiedenis zou ondenkbaar geweest zijn zonder de invloed van de Rooms Katholieke kerk die verwikkeld was geraakt in de strijd tussen de reformatie, zeg maar de strengere interpretatie van de geloofsbronnen zoals die door de protestanten werd voorgehouden, en de contrareformatie die, vooral onder invloed van de orde van de Societas Jesus (de jezuïeten) de kerk wilde revalueren door haar, in de letterlijke zin. pracht en praal te doen uitstralen. Dat demonstreerde zich in een weelderige architectuur (cfr. De kerk Sint-Carolus in Antwerpen) en een...