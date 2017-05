Luc Sels volgt Rik Torfs op als rector KU Leuven

Luc Sels is dinsdag eerder verrassend verkozen tot nieuwe rector van de KU Leuven. Hij versloeg tijdens de stembusgang uittredend rector Rik Torfs met een miniem verschil van enkele tientallen stemmen. Sels neemt als rector de fakkel over van Torfs op 1 augustus en dat voor een periode van vier jaar.

Luc Sels (50) is socioloog en al sinds 8 jaar de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Hij studeerde af aan de KU Leuven in 1989 als licentiaat sociale wetenschappen. In 1996 werd hij docent aan deze faculteit en sinds 2004 is hij er gewoon hoogleraar. Aan de KU Leuven was hij sinds 2013 rectoraal adviseur Integratie. Hij is ook directeur van het Steunpunt Werk, voorzitter van het Vlaams partnerschap Duaal Leren en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.