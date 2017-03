Luc Sels daagt Rik Torfs uit: 'Ik wil de rector zijn die de andere universiteiten de hand reikt'

De 50-jarige Sels leidt op dit moment de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen als jongste én langstzittende decaan van de universiteit, aldus De Standaard.

De Standaard omschrijft Sels - gespecialiseerd in werk en arbeidsmarktbeleid - als een rationale beslisser, een bruggenbouwer, een goed manager ook. De wijze waarop hij de Antwerpse en Brusselse campus heeft geïntegreerd in de Leuvense structuur heeft hem veel krediet opgeleverd, aldus de krant.

Sels wil naar eigen zeggen "het betere alternatief" zijn. "Rik Torfs heeft de intrinsieke kwaliteit om een verkiezing te winnen, ik denk dat ik meer troeven heb om een universiteit te leiden", klinkt het. Sels beroept zich op zijn ervaring bij het besturen van de grote faculteit FEB, verspreid over vier steden.

'Te arrogant'

Sels pleit voor meer ambitie en voor internationale samenwerking op een hoger niveau, met instellingen zoals MIT en het Karolinska-Instituut. "Echte toppers, net zoals onze faculteiten." En hij wil meer focus op kwaliteit dan kwantiteit in het wetenschappelijk werk.

Dat Torfs de KU Leuven een gezicht geeft, vindt Sels niet zozeer een troef maar "geregeld een probleem". "De universiteit wordt zo verengd tot één persoon", aldus Sels, die ook vindt dat de KU Leuven onder Torfs "te arrogant" geworden is. "De KU Leuven is de beste, in Vlaanderen is er maar plaats voor twee universiteiten, enzovoort. Ik wil de rector zijn die de vier andere universiteiten de hand reikt. Competitie is onvermijdelijk, maar tegelijkertijd is samenwerking broodnodig om in te spelen op de noden van de samenleving", besluit hij.