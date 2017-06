Luc Cortebeeck verkozen tot voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie

De Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation) is een agentschap van de Verenigde Naties, dat regeringen, werkgevers en werknemers verenigt. De IAO ijvert "voor de bevordering van waardig werk voor iedereen in de wereld en voor de versterking van de sociale dimensie van de globalisering". Er zijn 185 landen lid van de IAO.

Cortebeeck kreeg al felicitaties van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "Absolute topfunctie binnen internationale arbeidswereld!", tweette Peeters. Volgens Peeters is het uitzonderlijk dat een vertegenwoordiger van het middenveld het voorzitterschap van de raad van bestuur van de IAO waarneemt. Normaal is dat altijd een vertegenwoordiger van een regering. "Het is dankzij zijn bijzondere verdienste en door de waardering die zowel bij regeringen als vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers bestaat voor Luc Cortebeek, dat hij deze positie mag bekleden. Ik ken Luc Cortebeek al jaren als een bijzonder gedreven man en een groot voorvechter van sociale dialoog. Tijdens mijn periode bij Unizo heb ik regelmatig met hem samengewerkt. Cortebeek is de geknipte man voor deze internationale topfunctie", aldus Peeters.

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) stuurde al felicitaties uit.

Cortebeeck was jarenlang voorzitter van ACV. Op 1 januari 2012 gaf hij de fakkel door aan huidig voorzitter Marc Leemans.