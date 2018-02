Louis Tobback valt N-VA aan over plaatsing panelen 'Leuven Vlaams'

Burgemeester Louis Tobback (SP.A) tilde onder meer zwaar aan het feit dat er ook een paneel opgesteld stond op de Grote Markt. 'Op die locatie geven we niemand toelating om partijpolitieke propaganda te komen maken, hooguit voor initiatieven van organisaties als het Rode Kruis en Amnesty International. Deze handelswijze is overigens volledig in tegenspraak met de afspraken over het voeren van de verkiezingscampagne die recent gemaakt werden tussen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Het is een nieuw bewijs voor mijn overtuiging dat het in Leuven een vieze kiescampagne wordt', aldus Tobback.

Afgelopen zaterdag organiseerde de N-VA in Leuven een herdenkingsdag rond 'Leuven Vlaams' en de splitsing van de universiteit in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling. In de voormiddag stond een begeleide rondleiding door Leuven op het programma, en in de namiddag toespraken door onder meer partijvoorzitter Bart De Wever en de Leuvense lijsttrekker Lorin Parys. Tijdens die toespraak formuleerde De Wever de stelling dat 'Leuven Vlaams en de mei'68-beweging de wortels zijn van het succes dat de N-VA weet te boeken'.

In een reactie wijst Parys op het feit dat de N-VA wel degelijk van de stad Leuven toelating gekregen heeft om die panelen in het straatbeeld te plaatsen. 'Had Tobback de moeite genomen om de grootste historische gebeurtenis in zijn stad van de laatste 50 jaar te herdenken, dan hadden wij het niet moeten doen. Het is omdat de stad niks doet dat de N-VA-Leuven het initiatief genomen heeft. Wij hebben op die manier zaterdag meer dan 1.000 mensen naar Leuven gehaald die allemaal van onze horeca en handel hebben geproefd en kennis hebben gemaakt met de geschiedenis van onze mooie stad. Ik heb de indruk dat het vooral de socialisten zijn die er een 'vuile campagne' van willen maken.'

Tobback ontkent dan weer ten stelligste dat er toelating werd gegeven voor het plaatsen van die informatieve panelen. 'Wel hebben we in de nacht van woensdag op donderdag om 05.43 uur van N-VA-raadslid Frieda Aerts een mail gekregen met de vraag om de caravan waarmee zij - met toelating overigens - op de markten staat, in de loop van zaterdag te plaatsen in De Beriotstraat. Normaal zouden zij die toelating gekregen hebben, maar omdat het te laat was voor de politie om de nodige schikkingen te treffen is dat niet gebeurd. Voor het plaatsen van die 20 panelen is geen toelating gevraagd. Geen enkele politieke partij zou trouwens een toelating krijgen om panelen met pure politieke propaganda te plaatsen op de Grote Markt', aldus Tobback.