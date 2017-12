Louis Tobback over Uplace: 'Oppassen voor nieuw N-VA-manoeuvre'

'Ik ben uiterst tevreden dat tenminste de Raad van State blijk gegeven heeft van gezond verstand en ons weet te behoeden voor de stommiteit die de Vlaamse regering hier wou begaan. Het arrest is zonder meer een zware kaakslag voor die Vlaamse regering en Vlaams minister-president Geert Bourgeois in het bijzonder', aldus Louis Tobback die evenwel op zijn hoede blijft voor nieuwe N-VA-maneuvers.

'Het is toch ongezien dat een N-VA-minister in de Vlaamse regering - de instantie die toch onafhankelijk moet oordelen over het toekennen van de vergunningen voor dit project - een topambtenaar uitstuurt om er met potentiële tegenstanders te gaan over onderhandelen. Het is de N-VA kennelijk heel veel waard om Verhaeghe dit plezier te gunnen. Deze wanhoopspoging geeft ook aan dat de topman van Uplace blijkbaar alles gedaan krijgt van de N-VA', aldus Tobback.