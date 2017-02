Louis Michel biedt excuses aan voor uitspraak over 4.800 euro per maand

Louis Michel (MR), lid van het Europees Parlement en voormalig minister van Buitenlandse Zaken, verontschuldigt zich zaterdag in Le Soir voor een uitspraak van begin deze maand. In Vif L'Express had vader Michel naar aanleiding van het Publifin-schandaal zich tegen een beperking van het loon van een parlementslid tot maximaal 4.800 euro per maand uitgesproken.

"Jullie zullen een parlement bekomen dat losstaat van de realiteit, bevolkt door ambtenaren en leerkrachten, maar dat verlaten is door de bedrijfswereld en de advocaten ... Welke ondernemer zal het aanvaarden om voor netto 4.800 euro per maand zijn weekends, avonden en vakanties op te offeren? ", had Louis Michel destijds verklaard.

In Le Soir zegt hij nu dat hij na het bewuste interview overspoeld werd met e-mails. Hij belt al die mensen terug en legt uit dat hij "nooit het gevoel gehad heeft zijn vergoeding niet te verdienen".

Hij verontschuldigt zich in het bijzonder bij de leerkrachten. Er "schuilde geen misprijzen" in zijn woorden, klinkt het. Hij wou de boodschap geven dat "iemand met een vrij beroep zonder de juiste verloning niet het risico zal nemen om parlementslid te worden".

Voorts verontschuldigt Louis Michel zich bij de lezers die zich minderwaardig zouden voelen omdat ze minder dan 4.800 euro verdienen.