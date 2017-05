Loonplafond voor Kamervoorzitter, extra voorwaarden voor parlementsleden

In de werkgroep Politieke Vernieuwing is gisteren een akkoord gevonden over enkele maatregelen rond het loon van parlementsleden, zo schrijft De Morgen. De Kamervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris en fractieleiders zullen in de toekomst met al hun mandaten in totaal niet meer mogen verdienden dan 150 procent van het loon van een parlementslid. Daarmee wordt de afspraak die al gold voor gewone parlementsleden nu uitgebreid. Aangezien de Kamervoorzitter omwille van zijn belangrijke functie al een verhoogd loon heeft, betekent de nieuwe regeling dat hij wel nog andere mandaten mag opnemen maar daar niet meer voor vergoed zal mogen worden.

Op die manier komt de werkgroep tegemoet aan een van de belangrijkste factoren die aan de basis van haar oprichting lagen. Enkele maanden terug raakte bekend dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) flink bijverdiende, onder meer met een functie in de adviesraad van Telenet - een nauwelijks verholen lobbypositie. Bracke kon daar in principe niet over communiceren, want in zijn contract stond een geheimhoudingsclausule. Ook dat zal binnenkort niet meer toegelaten worden, schrijft De Morgen nog.

Voor parlementsleden zonder bijkomende functie is de belangrijkste vernieuwing dat ze regelmatig zittingen van de parlementaire commissies zullen moeten bijwonen: aanwezigheid in de wekelijkse plenaire vergadering zal niet meer voldoende zijn om het volledige loon te krijgen. Dat loon kan ook niet meer uitbetaald worden via een fiscaal gunstige vennootschap.

Decumul

Op die manier zet de werkgroep Politieke Vernieuwing een belangrijke stap, al blijven alle ogen gericht op de discussie rond het cumuleren van mandaten. De oppositiepartijen pleiten voor een cumulverbod waarbij een burgemeester- of schepenambt niet meer gecombineerd kan worden met een parlementair mandaat, de regeringspartijen zien dat dan weer niet zitten of willen een cumul toelaten voor steden met een laag inwonersaantal. Een akkoord lijkt voorlopig niet in zicht, ook al riep premier Charles Michel de Kamerleden vorige week op de traditionele breuklijn tussen meerderheid en oppositie te overstijgen.