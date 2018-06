Lommelse SP.A-schepen opgepakt in plofkraakzaak

De politie zou achter het huis van de schepen, verborgen onder een zeil, een Audi met Nederlandse nummerplaat gevonden hebben, schrijft Het Nieuwsblad. Die wagen zou gebruikt zijn bij minstens een van de plofkraken die onlangs in ons land gepleegd werden.

Ook een vriend van Berghmans zou ondertussen opgepakt zijn. Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, was volgens de kranten nog onduidelijk.

De ­onderzoeksrechter moet woensdagochtend beslissen of ze wordt aangehouden. Anick Berghmans is sinds 2015 schepen voor SP.A in Lommel. Ze verwierf de voorbije jaren enige nationale bekendheid als deelnemer aan het realityprogramma Big Brother en als zangeres bij de Ketnet-band.