Lokaal schandaal in Brugge: het Zehbi-effect

De Lupogang, de Hyena's en de Tigra's: zo werden de jongerenbendes genoemd die vorige zomer in een aantal Brugse buurten veelal onschuldige slachtoffers aanvielen. Op Instagram postten ze geregeld beelden van hun acties. Toch veroorzaakten ze aanvankelijk niet al te veel ophef. Tot er in de eerste maanden van dit schooljaar een bende opdook die de stationsbuurt terroriseerde. De Zehbi's, allemaal meisjes tussen veertien en zestien jaar, sloegen en schopten leeftijdgenoten, en gooiden een van hun slachtoffers haast op de sporen. Ondertussen is de bende uit elkaar gehaald en worden vier leden beschuldigd van slagen en verwondingen, belaging en bendevorming. De 15-jarige l...