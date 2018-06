Lokaal Brussels schandaal: arrogantie en misprijzen na Samusocial-debacle

En te bedenken dat daklozenorganisatie Samusocial strikt genomen niet eens een Brusselse stedelijke vzw is, maar een private vzw - weliswaar opgericht in 1999 op initiatief van toenmalig Brussels OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (PS) en andere vooraanstaande socialisten uit het Brussels Gewest, als vrijzinnig antwoord op christelijke liefdadigheid. Dankzij royale subsidies van onder andere het Brussels Gewest, de federale regering en het Brusselse OCMW, en ongezonde belangenvermenging met plaatselijke machthebbers, groeide Samusocial uit tot een sleutelspeler in de noodopvang van daklozen en asielzoekers.

