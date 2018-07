Loes van den Heuvel: 'Carmen is mijn missie'

In het karakter Carmen ziet Van den Heuvel veel van zichzelf terug. 'Die uitgesproken mening, het energieke ook. Maar ik vertaal dat anders, stiller, meer bescheiden.' Ze zou Carmen best als haar vriendin willen. 'Zij is eerlijk, heeft een goed hart en is heel trouw. Maar ze zou niet elke dag op mijn terras moeten zitten.'

De Zondag vroeg Van den Heuvel of de rol van Carmen haar verdere ontwikkeling als actrice geremd heeft. 'In de beginjaren was ik daar inderdaad bang voor. Elk jaar twijfelde ik of ik mijn contract wel zou verlengen. Mis ik niets, dacht ik toen. Maar uiteindelijk bleef ik. De sfeer in die groep zit echt goed.'

Waarom ze ja zei tegen de vierde film van FC De Kampioenen ? 'Waarom niet? Zoals ik net zei, Carmen is mijn missie. Ik doe dat al dertig jaar. Waarom zou ik nu stoppen? Ook de andere acteurs en actrices hebben er nog zin in. En vooral: het publiek kan er maar geen genoeg van krijgen.'

Lees het volledige interview met Loes van den Heuvel in De Zondag.