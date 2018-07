Links en de arbeiders: 'Links heeft alles verraden waar het ooit voor stond'

Na de dood van zijn vader keerde de Franse socioloog Didier Eribon terug naar Noordoost-Frankrijk. Het arbeidersgezin dat het communisme ooit zo trouw was geweest, ontdekte hij, stemde nu op het Front National. Het inspireerde hem tot een openhartig boek dat nu ook in het Nederlands vertaald is: Terug naar Reims, over hoe de arbeidersklasse vervreemd raakte van linkse partijen - in Frankrijk en elders in het Westen.