Lien Degol als onafhankelijke op Leuvense Open VLD-lijst

Styliste en modecoach Lien Degol staat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen als onafhankelijke op de lijst van Open VLD in Leuven. Ook de Leuvense econoom Sebastiaan Wijsman, en de ondernemers Brian Bollen van restaurant Croque 'n Roll en Anita Meyer van AM&PM-relocation services, zijn nieuwe gezichten die zullen kandideren op deze lijst. Dat is woensdagavond bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Leuvense Open VLD-afdeling.

Lien Degol werkte de voorbije jaren als styliste en modespecialiste voor diverse zenders in Vlaanderen. Voor Vitaya bijvoorbeeld maakte ze het restyling magazine 'In stijl met Lien' en het programma 'Schat ik heb niets om aan te doen'. Ze is ook auteur van boeken zoals 'De juiste look op je werk', 'De juiste look op elke leeftijd', 'Fabulous 50' en 'Nog steeds fantastic 50'. Ook aan de andere kant van de taalgrens is ze actief. Zo verzorgde ze de styling van 'The Voice Belgique'.

In zijn toespraak stelde Rik Daems, lijsttrekker voor Open VLD in Leuven, dat de partij onder de naam 'Leuven 18/24/20' naar de kiezer trekt. Leuven heeft volgens Daems nood aan een breed toekomstproject, zodat de stad in 2030 de 'numero uno' wordt van de Vlaamse centrumsteden.

In de periode 2018-2024 dient ingezet te worden op de kerntaken van de stad, en de problemen opgelost worden op het vlak van bereikbaarheid, veiligheid en stadsinfrastructuur. Daems pleitte ook voor een verlaging van de personenbelasting tot 5,5 procent, en een gerichte verlaging van de onroerende voorheffing om wonen betaalbaar te maken voor jonge gezinnen en singles.