Liefdesverslaving: wanneer liefde uitmondt in obsessief gedrag

'Ik belandde op spoed na paniekaanval omdat vriendje niet meteen antwoordde op bericht.' Het is zo'n krantenkop waarop zomerlezers zitten te wachten. Een beetje liefde, een beetje sensatie. Ideaal om weg te werken op een zonnig terras, glas sangria en bordje gemengd in de aanslag. Het Laatste Nieuws pakte er begin juni mee uit en baseerde zich op een interview op de Australische nieuwssite Whimn. Daar getuigde de Australische schrijfster Katy Moore over haar nogal ongezonde omgang met liefde en relaties. 'Ik jaagde op single mannen, werd afgeleid door getrouwde mannen en gebruikte seks om iedereen te lokken, in de hoop dat ze hopeloos verliefd op me zouden worden. Terwijl verbondenheid, met wie dan ook, het enige was wat ik echt wilde.'

...