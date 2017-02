Liebeth Homans: 'Electrabel melkt ons eigenlijk uit'

"Het is absoluut geen goed idee om een tweede Electrabel-scenario mee te maken", verklaarde Homans zondag op De Zevende Dag (Eén).

De Vlaamse liberalen willen dat in het decreet Lokale Besturen waar minister Homans aan werkt, een opening wordt gemaakt voor een privatisering of een beursgang van de intercommunales. Minister-president Geert Bourgeois verklaarde vrijdag na afloop van de ministerraad dat er geen koppeling wordt gemaakt tussen de discussie over de privatisering en het decreet. Dat was buiten Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten gerekend. Zij eist dit weekend in De Tijd dat er wel degelijk zo'n decretale opening moet komen.

Vlaams minister Homans vindt een complete privatisering alvast geen goede zaak. Zij haalt daarbij het voorbeeld aan van Electrabel. Dat bedrijf "melkt ons eigenlijk uit", luidt het. "Ik denk dat dit geen goed verhaal is. Complete privatisering is niet goed omdat ik vind dat de overheid nog altijd iets moet te zeggen hebben".

Beursgang

Een gedeeltelijke beursgang is voor de viceminister-president een ander verhaal. Ze haalt daarbij het voorbeeld aan van Belgacom. Al plaatst ze ook kanttekeningen. De levensduur van intercommunales bedraagt 18 jaar. "Ik moet je ook niet wijsmaken wat er gaat gebeuren na die 18 jaar. Dat gaat een invloed hebben op de aandelen", zegt ze. "En als je een beursgang toelaat, ga je dan toelaten dat iedereen aandelen mag kopen, maar de Chinezen niet?", verwijst Homans naar de saga met Eandis en de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid.

De discussie over private inbreng stak opnieuw de kop op na het schandaal rond Publifin in het zuiden van het land. Daar werden royale vergoedingen uitgekeerd waar geen noemenswaardige activiteiten tegenover stonden.

"Schandalen zoals in Wallonië kunnen zich niet bij ons voordoen", verzekerde Homans. Sinds 2001 is de regelgeving in Vlaanderen gewijzigd en de zitpenningen zijn geplafonneerd op 205 euro, legde ze uit. Al kan een en ander voor Homans wel efficiënter. Zo verwijst ze naar alles wat met leidingen te maken heeft, zoals water, kabel en elektriciteit. Daar ziet de minister meer ruimte voor een bundeling, wat voor minder hinder kan zorgen.