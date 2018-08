Lidl legt intern mailverkeer 's avonds en in weekend stil: 'Hoofd volledig leegmaken'

Lidl kondigt de maatregel vrijdag aan in een persbericht. 'Op die manier geven we onze medewerkers de kans om hun hoofd volledig leeg te maken', zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.

Een interne mail die 's avonds nog verstuurd wordt, zal pas de volgende dag om 7 uur 's ochtends aankomen. Mails die in het weekend worden verstuurd, krijgen werknemers pas maandagochtend om 7 uur in de mailbox.

Geen druk

'We voeren deze pauze voor het interne e-mailverkeer in om de privétijd van de werknemers nog meer te respecteren en zo een goede work-life balance te bevorderen,' aldus Colbrandt. 'Wie wil, kan wel nog altijd mails sturen, maar zet daarbij niemand onbewust onder druk om na de kantooruren nog met het werk bezig te zijn.'

'Een maatregel die volgens experts niets te vroeg komt, want door die constante bereikbaarheid kunnen medewerkers nooit volledig ontspannen.'

Uitzonderingen

De maatregel geldt dus alleen voor interne mails binnen Lidl België en Luxemburg, mails van buitenaf komen wel nog aan.

Ook wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde departementen en functies, zoals de klantendienst, de bestellers en ontvangers in distributiecentra en de woordvoerders.

Staking

In april van dit jaar legde het personeel bij Lidl een week het werk neer, als protest tegen de te hoge werkdruk.

Na een akkoord tussen de directie en de vakbond kondigde de supermarktketen aan dat in het kader van een nieuwe cao zou worden gesproken over een vermindering van de werklast, een vereenvoudiging van de taken, de organisatie van het werk en de stabiliteit van de uren.