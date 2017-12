Liberale vakbond: 'Zo'n 1.300 militairen getroffen door herstructureringen in 2018 en 2019'

De legerstaf heeft woensdag de vakbonden op de hoogte gebracht over de personeelsbewegingen als gevolg van de strategische visie van de regering. Die tekent de contouren uit voor Defensie tegen 2030. Dinsdag vond een informatievergadering plaats voor de korpsoversten van de betrokken eenheden.

In de loop van 2018 is bijvoorbeeld de uitbesteding voorzien van de ondersteuning van het kamp Elsenborn en van de dienstverlening ecomobiliteit. Voorts wordt de voorbereiding op de outsourcing van de stockage en distributie volgend jaar voortgezet, luidt het in een Flash-mededeling aan het personeel, die werd ondertekend door minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en de Chef Defensie, generaal Marc Compernol.

Maar de belangrijkste personeelsbewegingen in 2018 houden verband met de oprichting van de hoofdkwartieren voor het 'Special Operations Regiment' in Heverlee bij Leuven en voor de Gemotoriseerde Brigade in Marche-en-Famenne, de verhuis van het Competentiecentrum Land-Departement Genie van Jambes naar Amay en ook de verhuis en centralisering van de antennes van het Competentiecentrum Infrastructuur in Belgrade en Luik naar Amay.

Ook de verhuis van de Military Police Group van Evere naar Peutie zal een impact hebben, net als de fusie van de elementen voor medische interventie van Lombardszijde en Peutie en de transitie van de batterij Short Range Air Defense (Shorad) van het Bataljon Artillerie naar een peloton veldartillerie en een element van de Information Operations Group in Lombardszijde.