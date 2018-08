'Lezers willen betalen voor betrouwbaar nieuws'

John Micklethwait studeerde in Oxford. Na een job in de bankensector ging hij aan de slag als journalist bij het gereputeerde Britse zakenblad The Economist. Later werd hij daar hoofdredacteur en zorgde hij voor een forse toename van het lezersaantal. Vandaag heeft hij, als hoofdredacteur van het mediaconcern Bloomberg News, 2700 journalisten onder zich.

