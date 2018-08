Leven met hoogbegaafdheid: 'Ik probeer mijn geduld niet te verliezen met trage kinderen'

Ongeveer één kind op de vijftig is hoogbegaafd. Dat is vaak erfelijk. En néé, het heeft niet alleen te maken met een IQ van meer dan 130. Het is een kwestie van zijn. Hoogbegaafde kinderen denken anders, en dat wordt hen op school en in de samenleving niet altijd in dank afgenomen.