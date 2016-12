Leuvense begroting: 'kerngezond' of 'tekort van 10 miljoen euro'?

De Leuvense oppositiepartij N-VA toonde zich vandaag erg bezorgd over de Leuvense rekeningen. 'Tot nu toe hield de stad de knip op de begroting maar nu viert ze de teugels en eindigt ze met een negatief saldo van 10 miljoen euro. Dat is straf omdat de stad in de eerste helft van deze legislatuur alle indirecte belastingen verhoogde en vorig jaar de rekening nog afsloot met een overschot', aldus kandidaat-burgemeester voor N-VA Lorin Parys.

Nu blijkt volgens Parys dat het stadsbestuur in 2016 10 miljoen euro meer heeft uitgegeven dan ze heeft binnen gekregen. 'Nochtans betaalt een doorsnee Leuvens gezin met vier personen deze bestuursperiode 1.450 euro extra aan belastingen door het verhogen van de retributies. De stad kondigde bovendien met veel bombarie aan dat ze gemiddeld 42 euro belastingen zal verminderen voor de laatste twee jaar van deze bestuursperiode. Dat is ons een beetje voor de gek houden: eerst belastingen verhogen en dan eindigen met een tekort van 10 miljoen euro.'

'Typisch voorbeeld van fake news'

Leuvens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) is niet te spreken over de volgens hem totaal foutieve bewering dat stad een tekort van 10 miljoen euro vertoont. Hij eist publieke verontschuldigingen van Lorin Parys. 'De Leuvense financiën zijn kerngezond. Met de begroting voor 2017 die we vanavond aan de gemeenteraad voorleggen, zitten we perfect op schema voor onze meerjarenplanning die in 2019 zoals geëist door de Vlaamse overheid met een positief kasresultaat en autofinanciering zal afgesloten worden'.

'Er is geen sprake van nieuwe uitgaven. Die komen er mogelijk wel in april als we de rekening voor 2016 aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. Volgens de huidige prognoses zal die rekening met een overschot van 24 miljoen euro worden afgesloten en zal de stadsschuld verder met 10 miljoen euro kunnen worden afgebouwd', aldus Carl Devlies.

Volgens Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) gebruikt Parys het telraam van zijn N-VA-collega Johan Van Overtveldt. 'Dit is een typisch voorbeeld van 'fake news' dat dankzij de sociale media zijn weg vindt en waarvan de auteur hoopt dat er uiteindelijk toch wel iets van zal blijven hangen bij de bevolking', klinkt het.

'Het is overigens al de tweede keer op korte tijd dat hij bewust foute informatie verspreidt. Twee weken terug was dat het geval met zijn melding dat ik parkeerboetes zou kwijtschelden. Ik vrees dat we met dit heerschap voor een zeer smerige campagne gaan bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Leuven'.

(Belga/SK)