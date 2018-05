Leuvens schandaaltje: de gefnuikte ambities van wijnboer en oppositielid Rik Daems

In 2009 kreeg de stad Leuven het park van de abdij van Keizersberg in erfpacht. Al in de middeleeuwen stond daar een burcht, waar keizer Karel V een deel van zijn jeugd doorbracht. Later woonden er nog tempeliers en hospitaalridders, en in de negentiende eeuw bouwden de benedictijnen er de huidige abdij. De stad investeerde de voorbije jaren stevig in stabiliteitswerken aan de Keizersberg zelf en in de toegankelijkheid en biodiversiteit van het park, met een samengaan van hoogstambomen en graslanden. De Keizersberg, die uitkijkt op de hippe Vaartkom, wordt op zijn beurt al een 'toplocatie' genoemd.

