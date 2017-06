Leuven samen met Zweedse Växjo laureaat van Europese duurzaamheidsaward

In haar motivatie wijst de jury op de sterke Leuvense focus op klimaatverandering en de reeks acties die de stad op touw zette om in 2030 klimaatneutraal te worden te bereiken. Als voorbeeld wijst men hierbij op het feit dat de stad de winsten die gegenereerd worden door middel van energie-efficiënte maatregelen omgezet in nieuwe maatregelen op vlak van groene energie. De jury prijst Leuven ook voor haar inspanningen om het publiek te betrekken bij haar klimaat- en energieprojecten.

EU-commissaris voor Milieu Karemu Vella reikte vrijdag in Essen ook de European Green Capital Award uit aan Oslo. De jury stelde onder de druk te zijn van de holistische benadering van de klimaatproblematiek in de Noorse hoofdstad met zowel initiatieven op vlak van biodiversiteit, publiek transport, sociale integratie en gezondheid van inwoners. Zo heropende Oslo tot dusver reeds zo'n 3.000 waterlopen. De jury prijst Oslo ook voor het gebruik van de nieuwste technologieën om burgers te betrekken bij dit beleid en de samenwerking bij de uitwerking van initiatieven met andere steden.

Tot nog toe wonnen reeds tien steden de European Green Capital Award sinds de Europese Commissie deze prijs in 2010 in het leven riep. Het gaat om Stockholm, Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Kopenhagen, Bristol, Ljubljana, Essen, Nijmegen en Oslo. Naast Leuven en Växjö ontvingen in het verleden ook Mollèt del Valles (Spanje), Torres Vedras (Portugal) en Galway (Ierland) een European Green Leaf Award. Deze competitie werd pas in 2015 voor het eerst ingericht.