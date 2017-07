Leterme (CD&V): 'Démarche van De Decker in Kazachgate ontoelaatbaar'

Voormalig premier Yves Leterme heeft nooit het gevoel gehad dat er meer aan de hand was bij de totstandkoming van de wet op de verruimde minnelijke schikking. Leterme vindt het 'absoluut niet toelaatbaar' dat oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker indertijd deel uitmaakte van het team advocaten dat kringen in het Elysée samenstelden om de gerechtelijke problemen van miljardair Patokh Chodiev in ons land op te lossen. Die Franse démarche zelf noemt Leterme 'verwerpelijk' en 'totaal niet gepermitteerd'.

Kringen in en rond het Elysée stelden een team advocaten samen om de gerechtelijke problemen van het Kazachse trio in ons land te regelen. Vanuit Kazachstan had Parijs het signaal gekregen dat zo'n oplossing een commerciële deal met het Oost-Europese land zou kunnen smeren.

Van dat advocatenteam maakte naast De Decker ook Catherine Degoul deel uit. De Decker heeft steeds ontkend lobbywerk te hebben verricht. De verruimde minnelijke schikking werd in 2011 gekoppeld aan de versoepeling van het bankgeheim. Leterme verklaarde nooit iets te hebben opgemerkt dat op beïnvloeding zou kunnen wijzen.

'Ik heb op geen enkel moment het gevoel gehad dat er meer aan de hand was dan de zorg van een titularis van een beleidsdomein dat maatregelen in zijn domein tot goedkeuring aanleiding zouden kunnen geven', zei Leterme over de rol van vicepremier Didier Reynders.

Het Franse initiatief noemde hij 'verwerpelijk'. Mocht hij er van op de hoogte zijn geweest, 'dan sluit ik niet uit dat ik minstens uitleg had gevraagd. In de politiek en diplomatie zijn er vaak geruchten, roddels en complottheorieën. Ik zou minstens gevraagd hebben wat de ware toedracht was'. De rol van De Decker is voor de ex-premier 'absoluut niet toelaatbaar' en 'ver over de grenzen van wat deontologisch aanvaardbaar is'.