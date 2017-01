Leegstand regeert het land: baanwinkels blijven de bloedzuigers van onze steden

Leegstand. Onze steden voor die woekerende kanker behoeden: in theorie is het een prioriteit voor alle overheden in ons land. In de praktijk blijven de 'baanwinkels' en shoppingcentra buiten de steden terrein winnen. 'De moderne consument is verwend, lui en uitstekend geïnformeerd. Dat is de doodsteek voor de handelskernen.'