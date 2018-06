Layla Grootaers, op Open VLD-lijst in Duffel

Layla Grootaers, de dochter van zanger en presentator Walter Grootaers naar wie het nummer "Layla" van De Kreuners werd genoemd, komt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op voor Open VLD in Duffel. Dat meldt lijsttrekker Denis Raveschot. Grootaers krijgt de derde plaats op de lijst en wil zich inzetten voor meer verkeersveiligheid voor fietsers en meer publieke ruimtes voor gezinnen met kinderen.

Met haar politiek engagement treedt Layla Grootaers in de voetsporen van haar vader, die momenteel eveneens voor Open VLD schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Wonen is in het aangrenzende Lier. 'Wij zijn er van overtuigd met Layla een sterke kandidaat op de lijst te hebben die, met de steun van haar vader, een goed resultaat zal behalen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen', aldus de Duffelse liberalen. 'Ze is niet alleen een bekende naam, maar vooral een straffe madam en moeder van 3 kinderen. Iemand met sociaal engagement en een groot hart voor Duffel.'

Ook de partner van Layla Grootaers zal op de Open VLD-lijst staan