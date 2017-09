Laurette Onkelinx kondigt einde van politieke carrière aan

PS-kamerfractieleidster en voorzitster van de Brusselse PS-federatie, Laurette Onkelinx, stapt ten laatste na de parlementsverkiezingen van 2019 uit het politieke leven. Dat kondigde ze aan op een persconferentie in de Kamer. Als militant wil ze de Brusselse PS nog leiden in de campagne voor de lokale verkiezingen en parlementsverkiezingen in 2018 en 2019.

'Ik wil het schip niet verlaten als het in moeilijkheden is', zei een ontroerde Onkelinx. 'Sinds een jaar ben ik aan het nadenken over mijn toekomst. Maar de feiten van afgelopen zomer hebben het proces versneld'