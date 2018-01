Laurent Henquet (MR) over de nieuwe onderwijshervorming: 'Nog meer absenteïsme en schooluitval'

Ondanks een stuk of tien onderwijshervormingen in dertig jaar, laat de kwaliteit van het Franstalige onderwijs te wensen over. In internationale rangschikkingen slaan Franstalige leerlingen een modderfiguur, zeker in vergelijking met hun leeftijdgenoten in Vlaanderen. In 2015 kwam toenmalig minister van Onderwijs Joëlle Milquet (CDH) in de Franse Gemeenschap nog maar eens met een groot reddingsplan, het zogenoemde Pacte d'excellence. Na veel gepraat staat de hervorming bijna in de steigers, al valt het nog te bezien of de ambitieuze en dure plannen ook echt ...