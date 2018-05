'Laten we panels zonder vrouwen naar de prullenmand verwijzen'

Met de lokale verkiezingen van oktober 2018 en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van oktober 2019 in aantocht is het debatseizoen officieel aangebroken. Politieke en andere debatten zijn het uitgelezen middel voor burgers en politici om meningen uit te wisselen, standpunten af te toetsen en in te nemen, netwerken uit te bouwen en participatie te promoten. Het open - en dus voor iedereen toegankelijk - debat is de kern van onze democratie.

Net daarom is het pijnlijk om vast te stellen dat anno 2018 nog te veel debatten de helft van de wereldbevolking uitsluiten. Of het nu gaat om debatten georganiseerd door studentenclubs, conferenties van het sociaal werk of andere, all male panels blijven hardnekkig de kop opsteken.

De Open Society Foundations onderzocht in een recent rapport het aandeel van mannelijke en vrouwelijke sprekers in high level Europese conferenties tussen 2012 en 2016. Ze kwamen tot de vaststelling dat het ging om 75 % mannen en 25 % vrouwen. Bovendien zijn de mannen die eraan deelnemen onderling evenmin een toonbeeld van diversiteit. Vaak zijn ze wit en hoogopgeleid, en komen ze uit dezelfde leeftijdscategorie. Die zichtbaarheid in debatten bevordert hun carrièrekansen, ze kunnen zich profileren en ze worden (h)erkend waardoor ze nog meer gevraagd worden. Vrouwen blijven verstoken van al deze voordelen.

Wie het begrip all male panel googelt merkt al gauw dat het een internationaal fenomeen is dat de politieke grenzen van links en rechts overstijgt. Conservatieve en machistische beleidsmakers zorgden echter recent voor uitwassen, zoals toen de Amerikaanse president Trump het gezondheidsbeleid voor vrouwen aan een groep uitsluitend mannelijke raadgevers overliet. Een dergelijk brede genderkloof is problematisch, want beleid moet gevoerd worden met input van alle groepen uit de maatschappij. Die diversiteit is cruciaal om evenwichtig te besturen en niemand achter te laten.

In de kritiek die onder meer op sociale media weerklinkt lezen en horen we vaak dezelfde argumenten: we hebben de vrouwen gevraagd maar ze konden/wilden niet, het debat wordt mee georganiseerd door vrouwen dus is er geen probleem, we nodigen geen sprekers uit op geslacht maar op expertise, vrouwen hebben geen expertise over dit onderwerp enz. Onzin natuurlijk, tenminste wanneer we er vanuit gaan dat vrouwen even intelligent en welbespraakt zijn als mannen en evenveel recht hebben op spreektijd in het publieke debat.

Een overwicht aan mannelijke sprekers bevestigt de seksistische beeldvorming dat mannen betere sprekers en natuurlijke leiders zijn. All male panels sturen de boodschap uit dat de stem van meisjes en vrouwen minder belangrijk is. Panels zonder vrouwen zijn echter niet zonder risico: de belangen van vrouwen worden gemakkelijker over het hoofd gezien.

Over panels zonder vrouwen valt eigenlijk maar één zinnig ding te zeggen: dat ze verbannen moeten worden naar de prullenmand. Daarom roept de Vrouwenraad samen met een brede waaier van ondertekenaars op om panels zonder vrouwen af te zweren. Op de website www.vrouwenraad.be kunnen ondertekenaars zich aanmelden. Voor organisatoren die niet weten hoe ze hun panels meer genderevenwichtig moeten maken hebben we lijst met een aantal tips aangemaakt. Want als we vrouwen en minderheidsgroepen niet bewust betrekken bij het debat, worden ze onbewust uitgesloten. Geen excuses meer, in het verkiezingsseizoen 2018-2019 spelen vrouwen mee.