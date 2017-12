Lange wachtrijen aan Brusselse rijexamencentra door misverstand

De wachttijden aan de Brusselse rijexamencentra zijn woensdag ellenlang. Dat zegt de koepelorganisatie, de Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs (Goca). Oorzaak is een misverstand over het moeilijkere theoretisch rijexamen dat vanaf Nieuwjaar in Wallonië wordt ingevoerd: veel aspirant-chauffeurs denken dat die strengere regels ook voor Brussel geldt, en willen nog snel voor 1 januari hun rijbewijs halen.

'Veel mensen denken dat de veranderingen ook in Brussel ingaan op 1 januari, maar dat gebeurt eigenlijk pas in de loop van 2018,' zegt Marie De Backer van Goca.

Spanningen

In Schaarbeek stonden woensdagochtend bijvoorbeeld 500 mensen aan te schuiven, terwijl er eigenlijk maar 250 per dag een examen kunnen afleggen. Intussen is er wel een systeem met nummertjes op poten gezet, zodat de mensen later kunnen terugkeren. Ook de politie kwam even ter plaatse om alles in goede banen te leiden, maar alles bleef rustig.

'Er stond inderdaad een lange wachtrij, sommige mensen stonden er al om 03.00 uur 's ochtends', zegt Louise Weber, woordvoerster van de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). 'Er was niet echt een systeem om de volgorde van de wachtenden te bepalen zodat er, toen de deuren van het examencentrum open gingen, even wat spanningen ontstonden maar tot incidenten is het niet gekomen. De komende dagen zijn er nog examens zodat we de situatie in het oog zullen blijven houden.'

Goca ging ook ter plaatse om de mensen te vertellen dat de hervorming nog niet ingaat in Brussel en dat de verstrenging ook geen effect heeft op de puntentelling: hoewel de zware fouten zwaarder aantikken, blijft het aantal vragen hetzelfde en moet je nog altijd 41/50 halen om te slagen.

Ook in Wallonië zijn al de hele week langere wachttijden voor de rijexamencentra.