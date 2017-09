Langdurig zieken meer aan het werk

In 2016 stapten 3672 langdurig zieken in zo'n traject, in de eerste helft van dit jaar al 2199. Maar in 2016 waren er meer dan 390.000 langdurig zieken in ons land. Dat enkele honderden Vlamingen meer in het traject naar werk stappen is volgens experts een druppel op een hete plaat. Volgens professor arbeidssociologie Geert Van Hootegem, die 1 oktober algemeen directeur van het Hoger Insituut voor Arbeid en Samenleving wordt (KU Leuven), zijn de problemen nog groter. 'Door de vergrijzing krijgen we een structureel tekort aan arbeidskrachten', aldus Van Hootegem. 'Dat werd nog een poosje gemaskeerd door de crisis, maar nu de economie aantrekt wordt de scha...