'Landuyt moet Voorpostbetoging in Zeebrugge verbieden'

In Zeebrugge en Nieuwpoort komen veel illegale vluchtelingen, die via de havens de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen. De radicaal-rechtse groep Voorpost betoogt zaterdag tegen hen. 'Na de Syriërs en Irakezen zorgen nu veel Afrikanen voor problemen. Zij zijn ook agressief. Meisjes worden lastiggevallen en leegstaande huizen worden gekraakt', zegt de groep in een persbericht.'

Ook het buurtinformatienetwerk (BIN) trekt geregeld aan de alarmbel in de lokale media. 'Ouderen durven ondertussen amper nog op straat komen en meisjes worden geregeld lastiggevallen. Waar zal dit eindigen?' vragen de twee initiatiefnemers van het BIN zich af in Het Nieuwsblad. Volgens hen leeft er een groot onveiligheidsgevoel in Zeebrugge.

'Met Voorpost eisen we, dat er eindelijk komaf wordt gemaakt met deze onwettelijke toestand die voor de inwoners van Zeebrugge bestendige overlast betekent en Zeebrugge een negatief imago aanmeet', besluit Voorpost.

'Blijven migranten ontmoedigen'

Dokters van de Wereld, een hulporganisatie die transitvluchtelingen in Zeebrugge wil helpen, is niet te spreken over het feit dat burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) de betoging toelaat. 'Zelfs het feit dat tot 1 op 5 gestrande vluchtelingen jonger is dan 18 en deze tieners tijdens de koudste wintermaanden moesten slapen op straat of in de duinen, viel bij de burgemeester in dovemansoren', vertelt Nel Vandevannet, directeur Belgische projecten.

Over initiatieven als dat van priester Fernand Marechal, die zijn kerk in Zeebrugge openzet voor Vluchtelingen, is Landuyt in Het Nieuwsblad duidelijk. 'Dat is een vrijwillig initiatief van de priester waar wij ons als stad van distantiëren omdat het de verkeerde methode is. Wij blijven de migranten ontmoedigen om illegaal de oversteek te proberen maken naar Groot-Brittannië', zegt hij.

Lees ook: Klopjacht op illegalen: 'Dankzij ons wordt Zeebrugge geen Calais'

'Met beleid waarbij je mensen doelbewust in uiterst precaire situaties duwt, komen er na een tijd uiteraard verhalen van overlast bovendrijven. Verhalen die vervolgens worden gerecupereerd door extreemrechtse groepen', besluit Dokters van de Wereld.