Landen neemt maatregelen tegen toename aantal transmigranten

Het stadsbestuur vraagt de gouverneur van Vlaams-Brabant en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ook opnieuw om deze snelwegparking te sluiten.

'Door de toegenomen controles op de treinen richting de kust en het opkuisen van het Noordstation te Brussel, merken we in Landen opnieuw een toename van het aantal transmigranten,' aldus burgemeester Iris Vander Schelde (Open VLD) en Stephan Gillis, korpschef van de politiezone Landen, Linter en Zoutleeuw Recent werden er ook pogingen ondernomen om slaapplaatsen te creëren en neemt de agressie toe vooral ten aanzien van werknemers van de private bewakingsfirma die de snelwegparking bewaakt en van politiemensen. Bij een opgeworpen versperring kwam een fietser ten val. Deze groepjes veroorzaken een zeker onveiligheidsgevoel en zorgen voor overlast.'

Patrouilles

Met het nieuwe schooljaar in aantocht zal er extra worden gepatrouilleerd aan het station van Landen en langsheen de Ravel, die veel wordt gebruikt door fietsende scholieren.

'Er zal ook regelmatig politie aanwezig zijn bij het binnenkomen van late treinen en we plannen opnieuw een grote multidisciplinaire actie met steun van de federale overheid in september. Iedere poging tot het creëren van illegale slaapgelegenheden op privé- of openbaar domein wordt onmiddellijk in de kiem gesmoord.'

'Met de eigenaars van gronden in de onmiddellijke omgeving van de snelwegparking, waar transmigranten vaak vertoeven, worden afspraken gemaakt om hun terreinen te snoeien', aldus Vander Schelde en Gillis.