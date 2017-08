Lagere nettopensioenen: CD&V heeft wetsvoorstel klaar

Die anomalie is volgens Peeters het gevolg van een technisch neveneffect in de personenbelasting, terwijl 'het de bedoeling was van de taxshift om de laagste pensioenen juist te verhogen'.

Gepensioneerdenbeweging OKRA becijferde dat zo'n 128.000 gepensioneerden dankzij de taxshift een paar honderd euro meer brutopensioen krijgen, maar dat daar netto niks of zelfs mínder van overblijft.

Eerder kondigde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan dat hij een wetsontwerp klaar heeft dat moet voorkomen dat mensen minder pensioen krijgen. Met daarbij de belofte dat de voorgestelde wijziging slechts een voorlopige regeling is. 'De regering heeft zich voorgenomen om een grondigere oplossing voor de belastingvermindering voor pensioenen uit te werken in het kader van de begroting 2018.'

Bijverdienen

Minister Peeters merkt op dat ook wanneer iemand bijverdient na zijn pensioen, het in sommige gevallen mogelijk is dat die bijverdienste leidt tot een lager netto-pensioen.

'Ook daarvoor moet een oplossing worden gevonden. Mensen moeten zekerheid hebben. Meer inkomsten moeten gelijkstaan met een hoger nettopensioen', luidt het.

Kritiek

Oppositiepartij SP.A is niet te spreken over het fenomeen. 'De gepensioneerden zijn stilaan de paria's van deze regering', zegt Kamerlid Karin Temmerman. 'De ene belofte na de andere wordt gebroken. Mensen worden verplicht om langer te werken, voor uiteindelijk minder pensioen'.

Temmerman laakt dat ze al bijna twee jaar waarschuwt voor de fiscale afstraffing voor de lage pensioenen. 'Deze regering verlaagt keer op keer onze pensioenen, zelfs wanneer ze van zin is ze te verhogen, blijkt het een kat in een zak', besluit de Vlaamse socialiste.