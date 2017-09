Laatste vijf maanden drie kinderen achtergelaten in vondelingenschuif

Theo, Simon en Felix. Zo werden de drie baby's genoemd die de afgelopen maanden in de vondelingenschuif in de Helmstraat in Borgerhout werden gelegd. Samen met het meisje Anna, die in de winter werd achtergelaten, brengt dat het totaal in 2017 op vier baby's en dat is een jaarrecord. Dat staat woensdag in verschillende kranten.

'De drie jongetjes verkeerden in goede gezondheid', zegt Katrin Beyer van Moeders voor Moeders, de vzw die het vondelingenluik vandaag exact zeventien jaar geleden installeerde.

Na een periode in het kinderziekenhuis Good Engels werden de drie jongens ondergebracht bij wensgezinnen. Ondertussen waren ook de politie en het parket op de hoogte gebracht van de vondelingen. Dat is eerder pro forma, want in de praktijk vervolgt het parket in Antwerpen de moeders die hun kinderen te vondeling leggen niet.