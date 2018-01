Laat N-VA verzet tegen kernuitstap varen?

Nadat N-VA eind vorig jaar zijn veto had gesteld tegen het Energiepact, het plan dat de energietoekomst van ons land zonder kernenergie moet vastleggen, besloot premier Charles Michel (MR) om de beslissing erover uit te stellen. Hij bestelde een nieuw onderzoek over de economische gevolgen van de kernuitstap. De resultaten daarvan worden eerstdaags verwacht.

N-VA lijkt alvast bereid om de strijdbijl te begraven, klinkt het in De Morgen. 'We zullen het niet te hard meer spelen', zegt een hoge partijbron. 'We willen graag een compromis afsluiten. Een blanco blad zullen we nooit tekenen, maar we gaan het Energiepact ook niet blokkeren.'

Een van de redenen is dat het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door het Planbureau en de Gentse econoom Johan Albrecht, zou aansluiten bij eerdere studies naar de kernuitstap. Een nucleaire exit is haalbaar en betaalbaar, tenminste als er ondubbelzinnig wordt ingezet op nieuwe zonnepanelen, windmolens, batterijen en gascentrales.

Het bericht is ook opmerkelijk omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige maand nog zei dat het dossier van de kernuitstap pas beslecht zal worden bij de regeringsonderhandelingen van 2019, na de federale verkiezingen van volgend jaar dus.