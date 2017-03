'Laat evaluaties topambtenaren niet over aan minister'

Laat de evaluaties van topambtenaren niet gebeuren door de minister, maar door een onafhankelijk college. Dat stelt Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zaken, in een reactie op het geplande ontslag van Vlaams diversiteitsambtenaar Alona Luybayeva. 'Nu is het zo dat die evaluaties niet altijd gebeuren op basis van inhoudelijke en objectieve gronden, maar op basis van persoonlijke motieven en dat is een reuzegroot probleem', aldus Van Massenhove aan Belga.

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) wil diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ontslaan. Een van de redenen zou zijn dat ze te kritisch is. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard maandag.

In een eerste reactie op Twitter reageerde Frank Van Massenhove: 'Als je niet kunt winnen met argumenten, je macht (mis?)bruiken. Evaluaties zouden nooit door politici mogen gebeuren'.

In een telefonische reactie verduidelijkt de federale topambtenaar zijn standpunt. 'Ik weet natuurlijk niet wat er echt gebeurd is. Het kan natuurlijk zijn dat de ambtenaar in kwestie fouten heeft gemaakt. Maar dan nog blijft het een reuzeprobleem dat de minister die evaluatie doet. Die evaluaties gebeuren vaak niet op objectieve gronden. Er spelen dan persoonlijke motieven mee en dan krijg je geen ernstige evaluatie. Men krijgt dan voorbeelden als: 'hij/zij heeft mij tegengesproken op Twitter'. Als een democratie dat soort opmerkingen niet aankan, zit de democratie met een probleem', aldus Van Massenhove.

Daarom pleit Van Massenhove ervoor de evaluaties niet langer te laten gebeuren door de ministers zelf, maar door een 'onafhankelijk college'. 'Dat zou de evaluaties objectiveren en het zou de ministers ook tijd en energie besparen. Kijk naar een minister als Maggie De Block die misschien 25 topambtenaren moet evalueren. Daarom stel ik voor: laat dat gebeuren door een onafhankelijk college', aldus Van Massenhove.