In 2014 werden nog dubbel zoveel dossiers geopend als dit jaar. Sindsdien daalde het aantal dossiers: van 87 in 2014 naar 60 in 2016 en 46 in 2016.

Het is geleden van de Tweede Wereldoorlog dat in het gerechtelijk arrondissement Brussel nog zo weinig mensen werden vermoord, aldus de krant.

In 2017 werden in Brussel, volgens de voorlopige criminaliteitscijfers, 25 dossiers geopend voor moord, 16 voor doodslag en 2 voor doodslag om een diefstal te vergemakkelijken.