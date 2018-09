KVHV Gent neemt afstand van Schild & Vrienden na Pano-reportage

'Ik ben in shock na wat ik gisteren gezien heb. Ons bestuur is volop in overleg. We hebben nog geen consensus bereikt over welke stappen we moeten ondernemen, maar voor ons is het alvast duidelijk dat we niet achter de zaken staan die in de reportage aan bod kwamen.' De voorzitter van het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond), Tim Deplancke, neemt in de duidelijkste termen afstand van Schild & Vrienden na de reportage van Pano.

