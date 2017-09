Kurt Van Eeghem neemt afscheid: 'Bij de VRT-top regeert de angst'

'Een aanslag', noemde Kurt Van Eeghem zijn verplichte pensionering bij Klara al. Eind september is het onherroepelijk zover voor de radiomaker, die zijn beroep nog altijd doet met een jongensachtig of in ieder geval tijdloos enthousiasme. Van Eeghem begon als presentator van populaire programma's zoals Hitring en De Drie Wijzen, maar zou later via Radio 1 eindigen als kunstpaus - met alle pomp and circumstance die daarbij hoort - van Klara. De Schone Kunsten, zoals het radioprogramma dat hij op het laatst presenteerde en waarvan dit voorjaar ook een bundel verscheen, zullen op zoek moeten naar een andere missionaris. Of toch op de radio. Want Van Eeghem is allerminst van plan om achter de sanseveria's te gaan zitten.

