KU Leuven bouwt mee aan Europese universiteit

Van donderdag tot zaterdag verzamelt in Leuven een strategische alliantie van zes Europese topuniversiteiten. Naast gastheer KU Leuven zijn dat Berlijn (Freie Universität), Bologna, Krakau, Madrid (Complutense) en Parijs (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Rectoren en vicerectoren, directeurs van internationale diensten en topexperten van de zes universiteiten werken gedurende drie dagen nieuwe programma's uit rond duurzaamheid, cultureel erfgoed en Europese studies. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe onderwijstechnologieën.

'Met deze fine fleur willen we het Europese universitaire landschap hertekenen', zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. 'Dit is niet het zoveelste uitwisselingsproject. We creëren een duurzame basis voor de Europese universiteit van de toekomst.'

De zes universiteiten tekenen bachelor- en masterprogramma's in meerdere talen uit en gaan digitale onderwijstechnieken en interdisciplinariteit een centrale rol toebedelen. Voorts organiseren ze gezamenlijke doctoraatsopleidingen en leerstoelen en werken ze aan een pedagogisch project voor een nieuw Europa.

'We willen onze studenten opleiden tot Europeanen die geëngageerd in de wereld staan', stelt Peter Lievens, vicerector van KU Leuven. 'In tijden waarin Europa voor grote uitdagingen staat, nemen we als universiteiten onze verantwoordelijkheid bij het vormen van een daadwerkelijke Europese identiteit.'