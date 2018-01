Kristof Calvo wil dat Charles Michel de rug recht: 'Hebben we nog een premier of niet?'

Kristof Calvo roept Charles Michel op om zijn eigen regeerakkoord uit te voeren. Daarin staat een kernuitstap in 2025. De fractieleider van Groen begrijpt niet waarom die discussie opnieuw moet worden geopend. 'We leven toch niet in een dictatuur van de N-VA?'