Kris Peeters vraagt raadscommissie rond fietsveiligheid

Vicepremier en toekomstig Antwerps lijsttrekker voor CD&V Kris Peeters vraagt dat er een speciale gemeenschappelijke raadscommissie wordt samengeroepen over de fietsveiligheid in de stad, na het derde dodelijke ongeval in twee weken tijd. Hij wil een 'krachtig actieplan' dat mee door experts wordt samengesteld.