Kris Peeters over effectentaks: 'Zomerakkoord is één geheel'

De discussie laaide afgelopen weekend opnieuw op toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een interview vraagtekens plaatste bij de concrete uitwerking van de taks op de effectenrekeningen. De taks van 0,15 procent zou worden geheven op effectenrekeningen die 500.000 euro of meer waard zijn. Van Overtveldt twijfelt nu of de belasting de toets van de Raad van State zal doorstaan en wil bijsturen. Hij geeft wel toe dat de vooropgestelde opbrengst van 254 miljoen euro in dat geval niet haalbaar zou zijn. Intussen ontstond ook twijfel over de vraag of ook niet-beursgenoteerde aandelen in aanmerking komen. 'Er wordt veel onnodige ongerustheid gecreëerd', zei Kris Peeters woensdag in Terzake. 'De aandelen van de bakkerszaak zouden nu ook geviseerd worden. Dat is gazettenpraat, dat is volledig onjuist.'

'Het zomerakkoord is een indrukwekkend politiek besluit met heel veel facetten', aldus de CD&V'er. 'Daar zitten ook andere dingen in, waarvan andere ministers, zelfs ikzelf, zeggen: 'dat zie ik eigenlijk niet zitten, daar ga ik een beetje slepen met de voeten', maar zo werkt het niet. Ik betreur ook het debat over de pensioenen dat we gehad hebben, nu zitten we mogelijk met een debat over de fiscaliteit. Dat moet zo snel mogelijk stoppen.'

Daarvoor rekent Peeters op de premier: 'Het is volledig correct dat de premier de hoeder moet zijn van het uitvoeren van het zomerakkoord. Ik heb daar het volste vertrouwen in en ik betreur de indruk van ruzie. Dat moet zo snel mogelijk de wereld uit worden geholpen en ik hoop dat dat morgen zal gebeuren.'

Morgen staat het onderwerp op de agenda van de ministerraad.

Eerder op de dag had Vlaams minister Hilde Crevits ook al gezegd dat de effectentaks er moet komen.