Kris Peeters: 'Geen akkoord van Europa nodig voor Arco-deal'

'Er is geen sprake van staatssteun, we vergoeden alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen,' aldus Peeters op Radio 1.

Met dit akkoord willen we zekerheid geven voor 800.000 coöperanten, zei Peeters. 'We zullen Europa informeren over dit akkoord, maar een voorafgaandelijk akkoord is niet nodig,' aldus de minister. We vergoeden geen rechtspersonen of vennootschappen, maar alleen natuurlijke personen, luidt het. 'Geen enkele vennootschap gaat hier een voordeel uit halen.'

De Arco-gedupeerden zullen eind oktober een voorstel in de bus krijgen. 'Tegen dan moet een loket operationeel zijn waar de coöperanten zich kunnen aanbieden,' dixit het CD&V-kopstuk. Op de uitbetaling van de vergoeding plakt hij geen timing.

De christelijke arbeidersbeweging, die bij de ondergang van Dexia zware verliezen moest slikken via haar financiële poot Arco, zou ongeveer 35 miljoen euro bijdragen in het fonds, dat mee gespijsd wordt door de overheid en de bank Belfius.

Volgens Peeters 'draagt iedereen evenwichtig bij' in het fonds.

